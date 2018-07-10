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Житель Чувашии задержан по подозрению в зверском убийстве нижегородки
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Житель Чувашии задержан по подозрению в зверском убийстве нижегородки 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В начале июня этого года в Чувашии следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве нижегородки в 2015 году. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области. Предполагаемым преступником оказался 42-летний житель республики. Он заключен под стражу.
С момента убийства 22-летней Оксаны Кибардиной, работавшей учителем, прошло уже три года. 15 марта 2015 года около одного из домов по улице Южное Шоссе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода ее тело обнаружили прохожие. Она была задушена. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Сейчас задержанного мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, в Нижнем Новгороде 8 ноября 2014 года пропала 19-летняя Мария Гликина. Девушка ушла на встречу одноклассников в одном из кафе на Стрелке. После этого на связь она не выходила.
Ее тело обнаружили в подвале одного из домов по улице Студеной. Студентку задушили. Преступник до сих пор не найден.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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