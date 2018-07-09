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Экс-главу Нижне-Волжского Ростехнадзора объявили в международный розыск
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Экс-главу Нижне-Волжского Ростехнадзора объявили в международный розыск 

РИА Новости 2 часа назад
ВОЛГОГРАД, 9 июл — РИА Новости. Экс-руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, который подозревается в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере, объявлен в международный розыск, сообщили РИА Новости следственном управлении СК России по Волгоградской области.
"Есть основания полагать, что он скрылся за границей, поэтому бывшего руководителя Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору объявили в международный розыск. Обвинение предъявлено заочно, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в управлении.
Ранее ведомство сообщало, что в апреле в отношении экс-главы Нижне-Волжского управления Ростехнадзора было возбуждено уголовное дело о получении и вымогательстве взятки должностным лицом в особо крупном размере за общее покровительство по службе. По данным следствия, в декабре 2015 года подозреваемый предложил директору теплотранспортной компании дать ему 200 тысяч рублей на празднование «Дня Ростехнадзора» в обмен на покровительство. Деньги были переданы главным инженером организации, который не знал о действиях своего начальника, отмечало СУСК.
Также, по информации правоохранителей, бывший глава управления Ростехнадзора с декабря 2015 года вымогал взятки у руководителей фирм, которые занимались бурением скважин, под угрозой проверок и с обещанием покровительства. В сентябре 2017 года директоры этих компаний передали подозреваемому 1,5 миллиона рублей, считают следователи.
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