Экс-главу Нижне-Волжского Ростехнадзора объявили в международный розыск

"Есть основания полагать, что он скрылся за границей, поэтому бывшего руководителя Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору объявили в международный розыск. Обвинение предъявлено заочно, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в управлении.

Ранее ведомство сообщало, что в апреле в отношении экс-главы Нижне-Волжского управления Ростехнадзора было возбуждено уголовное дело о получении и вымогательстве взятки должностным лицом в особо крупном размере за общее покровительство по службе. По данным следствия, в декабре 2015 года подозреваемый предложил директору теплотранспортной компании дать ему 200 тысяч рублей на празднование «Дня Ростехнадзора» в обмен на покровительство. Деньги были переданы главным инженером организации, который не знал о действиях своего начальника, отмечало СУСК.

Также, по информации правоохранителей, бывший глава управления Ростехнадзора с декабря 2015 года вымогал взятки у руководителей фирм, которые занимались бурением скважин, под угрозой проверок и с обещанием покровительства. В сентябре 2017 года директоры этих компаний передали подозреваемому 1,5 миллиона рублей, считают следователи.