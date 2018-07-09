На Ямале двум бывшим депутатам изменили условные сроки на реальные

Окружной суд по апелляции прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа отменил условные сроки для двух бывших депутатов из Тазовского района. В зале суда их взяли под стражу. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры ЯНАО Инну Носову.

Экс-директор Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия Мисир Исмаилов приговорён к трём годам лишения свободы и 300 тыс. рублей штрафа.

Его заместитель Николай Жолудев получил 2,6 года заключения.

В середине мая суд Тазовского района за вывод 7,5 млн рублей из бюджета Тазовского муниципального предприятия, которым руководили депутат районной думы Исмаилов и депутат поселковой думы Жолудев, приговорил их к условным срокам.