Жителя Шахт подозревают в поджоге жены

58-летний житель Шахт подозревается в поджоге жены.

Как сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в одном из частных домов по улице Старокирпичной.

Мужчина, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в ходе конфликта со своей 52-летней супругой вылил ей на голову растворитель и поджег.

Соседи, услышав крики женщины, вызвали полицию и «скорую».

Пострадавшую госпитализировали с ожогами 80% тела.

Подозреваемого в поджоге женщины задержали. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).