Жителя Шахт подозревают в поджоге жены 

58-летний житель Шахт подозревается в поджоге жены.
Как сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в одном из частных домов по улице Старокирпичной.
Мужчина, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в ходе конфликта со своей 52-летней супругой вылил ей на голову растворитель и поджег.
Соседи, услышав крики женщины, вызвали полицию и «скорую».
Пострадавшую госпитализировали с ожогами 80% тела.
Подозреваемого в поджоге женщины задержали. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).