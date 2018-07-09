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В Вольске закрыли небезопасную канатную дорогу
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В Вольске закрыли небезопасную канатную дорогу 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Канатная дорога в Вольске не отвечает требованиям безопасности. Оказалось, что подъёмники не зарегистрированы в специальном реестре. Суд вынес постановление приостановить работу объекта. Об этом сегодня сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области.
Как известно, изначально руководству организации, владеющей канатной дорогой, было вынесено предупреждение. Необходимо было устранить нарушения. Однако, никаких мер предпринято не было.
В связи с этим объект опечатали, а генерального директора компании предупредили об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного Кодекса Российской Федерации (неисполнение решения суда).
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