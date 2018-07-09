В Вольске закрыли небезопасную канатную дорогу

Канатная дорога в Вольске не отвечает требованиям безопасности. Оказалось, что подъёмники не зарегистрированы в специальном реестре. Суд вынес постановление приостановить работу объекта. Об этом сегодня сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области

Как известно, изначально руководству организации, владеющей канатной дорогой, было вынесено предупреждение. Необходимо было устранить нарушения. Однако, никаких мер предпринято не было.