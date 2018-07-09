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В Кировской области застройщик злоупотребил полномочиями при строительстве многоквартирного дома: уголовное дело направлено в суд
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В Кировской области застройщик злоупотребил полномочиями при строительстве многоквартирного дома: уголовное дело направлено в суд 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Заместитель прокурора Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63 — летнего генерального директора АО «Северовостокэнгергострой». Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда интересам организации).
По версии следствия, генеральный директор коммерческой компании с января 2013 года по апрель 2017 года организовал заключение с гражданами и организациями не менее 90 договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома на общую сумму более 183 млн рублей. Распоряжаясь денежными средствами, большую их часть злоумышленник потратил на строительство дома (130 млн рублей).
Вместе с тем, оставшуюся часть денежных средств предприятия мужчина потратил не на строительство дома, а на иные цели, причинив существенный вред организации — застройщику.
«Помимо этого руководитель фирмы уклонился от регистрации одного из договоров, допустил двойную продажу квартир в строящемся доме, в результате чего у одного из потерпевших утрачено право на получение квартиры приобретенной им по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома, в связи с ее продажей другому лицу», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
В 2017 году строительство многоквартирного дома возобновлено новой организацией — застройщиком без участия АО «Северовостокэнгергострой».
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу.
Фото — 1777.ru
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