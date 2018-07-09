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В Твери огласили приговор бывшему руководителю отдела МРЭО ГИБДД Алексею Захарову
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В Твери огласили приговор бывшему руководителю отдела МРЭО ГИБДД Алексею Захарову 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
Прокуратурой Заволжского района г. Твери поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения экзаменационной работы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД №1 УМВД России по Тверской области, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, совершенное в значительном размере).
Алексея Захарова задерживал отдел собственной безопасности УМВД по Тверской области совместно с ФСБ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, обвиняемый в феврале 2018 года неоднократно во время личных встреч с гражданином, действующим в интересах своих знакомых, у которых заканчивался срок лишения права управления транспортными средствами, обсуждал детали передачи и размер суммы денежных средств, которую он желает получить за успешную сдачу экзаменов.
Денежные средства в размере 30 тысяч рублей гражданин, который действовал в рамках спецоперации, передал сотруднику полиции 28 февраля. При получении денег последний был задержан сотрудниками УФСБ России по Тверской области.
Приговором Заволжского районного суда Твери, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком на тот же срок, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти.
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