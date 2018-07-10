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В Ростовской области у почтальона украли предназначенные для пенсионеров деньги
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В Ростовской области у почтальона украли предназначенные для пенсионеров деньги 

Свободная пресса 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
На участке автодороги Хутор Мирный — хутор Гайдамачка в Ростовской области двое неизвестных ограбили 23‐летнюю сотрудницу почты.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, злоумышленники напали на девушку средь бела дня и начали угрожать ей ножом.
На глазах очевидцев они забрали у сотрудника почты 150 тыс. рублей, предназначенные для выплаты пенсий. После этого предполагаемые скрылись на скутере.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Предполагаемые преступники объявлены в розыск.
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