В Ростовской области у почтальона украли предназначенные для пенсионеров деньги

На участке автодороги Хутор Мирный — хутор Гайдамачка в Ростовской области двое неизвестных ограбили 23‐летнюю сотрудницу почты.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , злоумышленники напали на девушку средь бела дня и начали угрожать ей ножом.

На глазах очевидцев они забрали у сотрудника почты 150 тыс. рублей, предназначенные для выплаты пенсий. После этого предполагаемые скрылись на скутере.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Предполагаемые преступники объявлены в розыск.