Ростовские хулиганы украли у почтальона предназначенные пенсионерам 150 тысяч

Двое неизвестных ограбили 23‐летнюю сотрудницу почты II класса Марину Н. на участке автодороги Хутор Мирный — хутор Гайдамачка в Ростовской области . Об этом сообщили телеканалу «360».

7 июля около 17:00 злоумышленники напали на девушку и начали угрожать ей ножом. На глазах очевидцев они забрали у Марины 150 тысяч рублей, предназначенные для выплат пенсий. После этого подозреваемые скрылись на скутере.

«С места преступления изъято два окурка сигарет», — сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Проводится проверка.