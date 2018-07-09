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Ростовские хулиганы украли у почтальона предназначенные пенсионерам 150 тысяч
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Ростовские хулиганы украли у почтальона предназначенные пенсионерам 150 тысяч 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Двое неизвестных ограбили 23‐летнюю сотрудницу почты II класса Марину Н. на участке автодороги Хутор Мирный — хутор Гайдамачка в Ростовской области. Об этом сообщили телеканалу «360».
7 июля около 17:00 злоумышленники напали на девушку и начали угрожать ей ножом. На глазах очевидцев они забрали у Марины 150 тысяч рублей, предназначенные для выплат пенсий. После этого подозреваемые скрылись на скутере.
«С места преступления изъято два окурка сигарет», — сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Проводится проверка.
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