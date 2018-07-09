Ещё
Житель Подольска пойдет под суд за пьяный дебош на авиарейсе Анталья-Москва
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Подольска пойдет под суд за пьяный дебош на авиарейсе Анталья-Москва 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Домодедовский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Подольска, обвиняемого в хулиганстве на воздушном транспорте. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«Расследованием установлено, что обвиняемый, являясь пассажиром рейса Анталья-Москва авиакомпании «Уральские авиалинии», грубо нарушал общественный порядок. На борту самолета мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес пассажиров и экипажа, ходил по салону и провоцировал пассажиров на конфликт и драку, на замечания командира воздушного судна не реагировал. После прибытия в аэропорт Домодедово дебошир был задержан сотрудниками транспортной полиции», — сказали в ведомстве.
Против задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном на воздушном транспорте. Прокуратура утвердила обвинительный акт по делу, и материалы направили в суд для рассмотрения по существу. В ведомстве отметили, что мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Агентство «Москва»: последние новости
Мужчину во время празднования дня рождения друга избили до смерти у кафе «То да се» в центре Москвы Столичный суд приговорил разводившего коноплю гражданина США к 11 годам колонии и штрафу 150 тыс. руб. Подозреваемый в убийстве сотрудницы ЖКХ на севере Москвы оказался ее коллегой
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза267
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги34
В России отреагировали на уход Джонсона103
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»78
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение