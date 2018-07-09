Житель Подольска пойдет под суд за пьяный дебош на авиарейсе Анталья-Москва 

Домодедовский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Подольска, обвиняемого в хулиганстве на воздушном транспорте. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«Расследованием установлено, что обвиняемый, являясь пассажиром рейса Анталья-Москва авиакомпании «Уральские авиалинии», грубо нарушал общественный порядок. На борту самолета мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес пассажиров и экипажа, ходил по салону и провоцировал пассажиров на конфликт и драку, на замечания командира воздушного судна не реагировал. После прибытия в аэропорт Домодедово дебошир был задержан сотрудниками транспортной полиции», — сказали в ведомстве.
Против задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном на воздушном транспорте. Прокуратура утвердила обвинительный акт по делу, и материалы направили в суд для рассмотрения по существу. В ведомстве отметили, что мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.