В Лабытнанги студента приговорили к четырем годам колонии за хранение наркотиков

Как сообщает региональное управление СКР , в сентябре 2016 года юноша был задержан сотрудниками полиции. Стражи порядка подозревали, что студент находится в состоянии опьянения, однако, как выяснилось позже, студент накануне употреблял наркотики.

«Часть наркотических средств он спрятал на подоконнике в подъезде, где их обнаружили сотрудники полиции. Уголовное дело, ввиду его особой сложности, было передано для расследования в следственный отдел города Лабытнанги . В ходе расследования осужденный неоднократно давал ложные показания с целью запутать следствие, но под давлением собранных неопровержимых улик он признал свою вину и раскаялся», — сообщили в ведомстве.

По решению суда студент признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Приговором ему назначено четыре года колонии общего режима.