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В Лабытнанги студента приговорили к четырем годам колонии за хранение наркотиков
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В Лабытнанги студента приговорили к четырем годам колонии за хранение наркотиков 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Как сообщает региональное управление СКР, в сентябре 2016 года юноша был задержан сотрудниками полиции. Стражи порядка подозревали, что студент находится в состоянии опьянения, однако, как выяснилось позже, студент накануне употреблял наркотики.
«Часть наркотических средств он спрятал на подоконнике в подъезде, где их обнаружили сотрудники полиции. Уголовное дело, ввиду его особой сложности, было передано для расследования в следственный отдел города Лабытнанги. В ходе расследования осужденный неоднократно давал ложные показания с целью запутать следствие, но под давлением собранных неопровержимых улик он признал свою вину и раскаялся», — сообщили в ведомстве.
По решению суда студент признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Приговором ему назначено четыре года колонии общего режима.
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