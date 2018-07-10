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Житель Скопино, убивший знакомую из-за ревности, предстанет перед судом
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Житель Скопино, убивший знакомую из-за ревности, предстанет перед судом 

Новости Рязани 5 часов назад
Фото: Новости Рязани
Скопинским МСО СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своей знакомой. Об этом сообщает «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.
Как установило следствие, утром 24 мая текущего года молодой человек напал с ножом на 36-летнюю женщину и нанес ей несколько ножевых ранений. Инцидент произошел в центре Скопина, возле одного из торговых центров, когда потерпевшая выходила из своей машины. После нападения обвиняемый скрылся, а его жертва была доставлена в больницу, где впоследствии от полученных травм скончалась.
Спустя два дня после совершения преступления злоумышленник добровольно сдался в руки правоохранителей и рассказал подробности произошедшего. По его словам, он убил женщину из-за ревности.
В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ — «убийство». В ближайшее время скопинец предстанет перед судом.
Фото: pixabay.com
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