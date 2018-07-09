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В Петербурге будут судить фигуранта дела о хищении денег у клиентов банка
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В Петербурге будут судить фигуранта дела о хищении денег у клиентов банка 

Банки.ру 2 часа назад
В Петербурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств клиентов одного из банков. Об этом сообщает Управление Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Заместитель генерального прокурора Александр Гуцан утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Санкт-Петербурга: тот обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных уголовными статьями о мошенничестве в крупном и особо крупном размере в составе организованной группы и в покушении на групповое крупное мошенничество, а также в четырех эпизодах подделки официального документа с целью облегчить совершение другого преступления, следует из релиза ведомства.
По версии следствия, фигурант, действуя в составе организованной группы и незаконно получив информацию о наличии у четырех клиентов банка счетов и карт, к которым подключены мобильные услуги, незаконно получил вместе с сообщниками в салонах операторов сотовой связи дубликаты сим-карт с номерами сотового телефона банковских клиентов. Используя незаконно полученные идентификаторы пользователя и пароли для входа в систему «Мобильный банк», преступники в период с 16 по 20 января 2017 года перевели со счетов потерпевших денежные средства в сумме более 1,5 млн рублей, а также совершили покушение на хищение 309,5 тыс. рублей.
Вину в совершении инкриминируемых действий обвиняемый признал в полном объеме. В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Оно уже направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
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