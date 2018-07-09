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Главы СПЧ и ГУВД Москвы обсудили общественный контроль на публичных акциях
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Главы СПЧ и ГУВД Москвы обсудили общественный контроль на публичных акциях 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Глава президентского совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обсудил с руководством ГУВД Москвы организацию общественного наблюдения на публичных акциях и возможность привлечения к этому процессу не только правозащитников и общественников, но и волонтеров. Об этом Федотов сообщил РИА Новости по итогам встречи.
Как сообщает сайт СПЧ, рабочая встреча председателя совета с начальником главного управления Министерства внутренних дел России по Москве Анатолием Барановым состоялась в понедельник.
"Мы обсудили, как лучше организовать общественное наблюдение на публичных акциях, привлекая к этому не только членов СПЧ и общественного совета при ГУВД Москвы, но и волонтеров. Главная цель такого наблюдения — обеспечение верховенства закона и соблюдения прав человека", — сообщил Федотов по итогам встречи.
Кроме того, предметом обсуждения стали и некоторые резонансные уголовные дела, которые находятся на контроле в СПЧ, отметил он.
"В частности, речь идет о деле в отношении братьев Цетиевых и Хамида Ражапова. Совет в прошлом году на встрече с президентом Владимиром Путиным докладывал главе государства об этом резонансном деле, в рамках которого три совершенно непричастных чеченских парня провели три года за решеткой", — уточнил правозащитник.
В мае Федотов сообщал, что правозащитники получили из главного следственного управления СК РФ по Москве письмо, в котором сообщалось о прекращении уголовного преследования в отношении братьев Цетиевых и Ражапова. Как отмечал глава СПЧ, этим делом совет занимался полтора года, настаивая на абсолютной непричастности троих чеченцев к преступлению, в котором их обвиняли (убийство). По его словам, уголовное дело по обвинению в покушении на убийство было прекращено в связи с отсутствием события преступления.
Однако на тот момент еще сохранялось обвинение в хулиганстве, хотя правозащитники высказывали уверенность в абсолютной непричастности — молодых людей просто не было на месте преступления, пояснял тогда Федотов. Он заявил также, что СПЧ будет добиваться того, чтобы за ними было признано право на реабилитацию и возмещение морального вреда.
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