В Удмуртии оштрафовали директора организации за невыплату зарплаты

Можга. Удмуртия . Генерального директора организации в Можгинском районе оштрафовали на 5 тыс. рублей за невыплату зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Установлено, что мужчина в течение трех месяцев не платил своему сотруднику, «несмотря на то, что тот в полном объеме выполнял свои трудовые обязанности».

С учетом того, что обвиняемый впервые совершил преступление небольшой тяжести, возместил ущерб, причиненный преступлением, следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством об его прекращении и назначении судебного штрафа.