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В Удмуртии оштрафовали директора организации за невыплату зарплаты
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В Удмуртии оштрафовали директора организации за невыплату зарплаты 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. Генерального директора организации в Можгинском районе оштрафовали на 5 тыс. рублей за невыплату зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
Установлено, что мужчина в течение трех месяцев не платил своему сотруднику, «несмотря на то, что тот в полном объеме выполнял свои трудовые обязанности».
С учетом того, что обвиняемый впервые совершил преступление небольшой тяжести, возместил ущерб, причиненный преступлением, следователь направил уголовное дело в суд с ходатайством об его прекращении и назначении судебного штрафа.
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