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Гражданина Белоруссии нашли повешенным на дереве рядом с детским садом в центре Москвы
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Гражданина Белоруссии нашли повешенным на дереве рядом с детским садом в центре Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Мужчина найден мертвым на улице в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 8 июля в ОВД «Пресненский» поступила информация о том, что на дереве в Зоологическом пер. висит неизвестный мужчина. «По указанному адресу обнаружено тело 26-летнего гражданина Белоруссии. Причиной смерти стало удушение», — сказал собеседник агентство.
Тело сняли с дерева и отвезли в морг. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося. Источник также отметил, что неподалеку от места происшествия расположен детский сад.
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