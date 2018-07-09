Гражданина Белоруссии нашли повешенным на дереве рядом с детским садом в центре Москвы 

Мужчина найден мертвым на улице в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 8 июля в ОВД «Пресненский» поступила информация о том, что на дереве в Зоологическом пер. висит неизвестный мужчина. «По указанному адресу обнаружено тело 26-летнего гражданина Белоруссии. Причиной смерти стало удушение», — сказал собеседник агентство.
Тело сняли с дерева и отвезли в морг. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося. Источник также отметил, что неподалеку от места происшествия расположен детский сад.