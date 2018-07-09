Ещё
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смертельная драка в центре Москвы попала на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Драка у кафе на 1-ой Тверской-Ямской улице в центре Москвы, в результате которой погиб 30-летний мужчина, попала на видео; второй участник конфликта задержан. Запись инцидента в понедельник, 9 июля, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).
«8 июля возле кафе на 1-ой Тверской-Ямской улице в городе Москве в ходе завязавшейся драки одному из мужчин 1988 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью, в результате чего он скончался на месте происшествия», — рассказала Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР.
По подозрению в совершении преступления был задержан молодой человек 1997 года рождения. В настоящее время следствие выясняет обстоятельства произошедшего.
Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, конфликт возник еще на танцполе внутри кафе, из-за незначительного столкновения двух молодых людей, а затем переместился на улицу, где перерос в драку. Ее участники, по предварительным данным, находились в состоянии легкого алкогольного опьянения.
«В настоящее время нет заключения врачей о причинах смерти потерпевшего, поэтому определять степень вины участников потасовки преждевременно. Есть основания полагать, что мужчина скончался от хронического заболевания, а не от черепно-мозговой травмы» — уточнил источник.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии17  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза233
В России отреагировали на уход Джонсона97
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»72
Борис Джонсон ушел в отставку202
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение