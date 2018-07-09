В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Смертельная драка в центре Москвы попала на видео

«8 июля возле кафе на 1-ой Тверской-Ямской улице в городе Москве в ходе завязавшейся драки одному из мужчин 1988 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью, в результате чего он скончался на месте происшествия», — рассказала Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР.

По подозрению в совершении преступления был задержан молодой человек 1997 года рождения. В настоящее время следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, конфликт возник еще на танцполе внутри кафе, из-за незначительного столкновения двух молодых людей, а затем переместился на улицу, где перерос в драку. Ее участники, по предварительным данным, находились в состоянии легкого алкогольного опьянения.