Полиция провинции Юньнань конфисковала более 12 кг героина

Куньмин, 9 июля / Синьхуа / — Полиция юго-западной китайской провинции Юньнань задержала двух человек и конфисковала у них 12,7 кг героина, сообщили местные власти.

В конце прошлого месяца полиция получила информацию о планах двух наркоторговцев привезти наркотики из уезда Гэнма в город Куньмин, административный центр Юньнани.

Созданная для расследования этого дела следственно-оперативная группа 1 июля задержала двух подозреваемых в уезде Гэнма, в их машине было обнаружено 32 пачки героина.

Расследование дела продолжается. -0-