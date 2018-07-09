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Полиция провинции Юньнань конфисковала более 12 кг героина
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Полиция провинции Юньнань конфисковала более 12 кг героина 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Куньмин, 9 июля /Синьхуа/ — Полиция юго-западной китайской провинции Юньнань задержала двух человек и конфисковала у них 12,7 кг героина, сообщили местные власти.
В конце прошлого месяца полиция получила информацию о планах двух наркоторговцев привезти наркотики из уезда Гэнма в город Куньмин, административный центр Юньнани.
Созданная для расследования этого дела следственно-оперативная группа 1 июля задержала двух подозреваемых в уезде Гэнма, в их машине было обнаружено 32 пачки героина.
Расследование дела продолжается. -0-
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