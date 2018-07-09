Организатор нападений на салоны связи отправится в колонию на 6 лет 

В Петербурге осудили главаря банды, грабившей салоны сотовой связи, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Вячеслав Яницкий отправится в колонию на 6 лет.
Как установило следствие, в марте 2016 года Яницкий создал ОПГ, в котороую вошли не менее четырех человек. Злоумышленники нападали на салоны сотовой связи с пистолетами, ножами и деревянными молотками, грабили их и продавали телефоны по своим каналам сбыта.
В общей сложности добычей преступников стали гаджеты на 2 миллиона рублей.
Обвиненный в грабежах и бандитизме главарь полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием и даже частично возместил ущерб. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.