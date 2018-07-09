Организатор нападений на салоны связи отправится в колонию на 6 лет

Петербурге осудили главаря банды, грабившей салоны сотовой связи, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Вячеслав Яницкий отправится в колонию на 6 лет.

Как установило следствие, в марте 2016 года Яницкий создал ОПГ, в котороую вошли не менее четырех человек. Злоумышленники нападали на салоны сотовой связи с пистолетами, ножами и деревянными молотками, грабили их и продавали телефоны по своим каналам сбыта.

В общей сложности добычей преступников стали гаджеты на 2 миллиона рублей.