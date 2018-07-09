Ещё
Организатор нападений на салоны связи отправится в колонию на 6 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Организатор нападений на салоны связи отправится в колонию на 6 лет 

АиФ Санкт-Петербург 43 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге осудили главаря банды, грабившей салоны сотовой связи, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Вячеслав Яницкий отправится в колонию на 6 лет.
Как установило следствие, в марте 2016 года Яницкий создал ОПГ, в котороую вошли не менее четырех человек. Злоумышленники нападали на салоны сотовой связи с пистолетами, ножами и деревянными молотками, грабили их и продавали телефоны по своим каналам сбыта.
В общей сложности добычей преступников стали гаджеты на 2 миллиона рублей.
Обвиненный в грабежах и бандитизме главарь полностью признал свою вину, сотрудничал со следствием и даже частично возместил ущерб. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Экс-капитану ВМФ из Петербурга грозит 10 лет тюрьмы за кражу миномета Фигурантку дела о выводе 8,5 млрд из банка посадили под домашний арест В Петербурге мужчина три года получал пенсию мертвой знакомой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза252
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги27
В России отреагировали на уход Джонсона102
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»76
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение