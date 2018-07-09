Задержанный наркоман умер в ОВД Москвы

В московском ОВД «Марьина Роща» скончался 27-летний задержанный. По данным депутата совета местного муниципального округа Дмитрия Клочкова, молодой человек свёл счёты с жизнью.

Депутат подробно описал в Facebook одну из версий случившегося, перед этим побеседовав с офицерами полиции.

Клочков ссылается на рапорт, согласно которому задержанного за неадекватное поведение у гостиницы «Металлург» доставили в камеру, где мужчина продолжал себя буйно вести.

«В рапорте есть намек, что покойный был наркоманом: на руках следы инъекций. То есть картина у полиции получается следующая: доставили наркомана в припадке, заперли и ушли, оставив его без помощи (…) Что делали полицейские полтора часа — неизвестно, скорую вызвали уже для трупа», — написал депутат в Facebook.