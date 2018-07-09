Башкирская прокуратура выявила нарушения закона о закупках в одной из районных больниц

республике Башкортостан в центральной больнице Мелеузовского района выявлено нарушение закона о закупках. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на пресс‐службу межрайонной прокуратуры

Медучреждение заключило договор на оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации и охране объектов. В ходе проверки выяснилось, что контрактный управляющий ограничил численность участников закупки, указав в документации конкретную марку служебного оружия и спецсредств. Возбуждено административное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере 10 тысяч рублей.