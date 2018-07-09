Налогов на 37 млн рублей утаил вологодский лесозаготовитель

Под уголовное преследование попала директор ООО «Гранта», занимающегося деревозаготовкой. Женщину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщает областной следственный комитет, директор предприятия предоставила неверные сведения, сдавая налоговые декларации с апреля 2016 года по июнь 2017 года. Это помогло ей получить налоговый вычет по НДС на сумму в 37,3 млн рублей.

В документах женщина указала, что сырье организации поставляла компания, которая на самом деле этого не делала. Таким образом, она нанесла ущерб бюджетам разных уровней.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Расследование продолжается. Женщине грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей, либо до пяти лет принудительных работ, либо до шести лет лишения свободы.