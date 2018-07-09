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Неизвестные жестоко убили пенсионеров в Свердловской области
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Неизвестные жестоко убили пенсионеров в Свердловской области 

360tv.ru 3 часа назад
Сотрудники полиции разыскивают двух преступников, которые зверски убили пожилых супругов в Краснотурьинске. Подозреваемые могли уехать в Серов, Карпинск, Волчанск и близлежащие населенные пункты, сообщило агентство Ura.ru.
О случившемся в полицию сообщил почтальон, которому пенсионеры в возрасте 79 и 85 лет не открыли дверь. Соседи рассказали, что по квартирам ходили двое мужчин и представлялись сотрудниками сети «Пятерочка». Именно их подозревают в убийстве пожилых людей.
По версии следователей, преступники пытали супругов, чтобы узнать, где они хранят деньги. Проводится расследование.
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