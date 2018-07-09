Неизвестные жестоко убили пенсионеров в Свердловской области

Сотрудники полиции разыскивают двух преступников, которые зверски убили пожилых супругов в Краснотурьинске . Подозреваемые могли уехать в Серов, Карпинск , Волчанск и близлежащие населенные пункты, сообщило агентство Ura.ru.

О случившемся в полицию сообщил почтальон, которому пенсионеры в возрасте 79 и 85 лет не открыли дверь. Соседи рассказали, что по квартирам ходили двое мужчин и представлялись сотрудниками сети «Пятерочка». Именно их подозревают в убийстве пожилых людей.

По версии следователей, преступники пытали супругов, чтобы узнать, где они хранят деньги. Проводится расследование.