Жителю Вологды, застрелившего пса на глазах у ребенка, вынесли приговор

"В октябре 2016 года обвиняемый, узнав, что его ребенка напугал дворовой пес, схватил заряженное ружье и выбежал во двор дома. Увидев, что собака убегает в соседний двор, стал ее преследовать. После чего, на глазах матери с 10-летним сыном, выгуливавших своих питомцев, двумя выстрелами убил собаку", — говорится в сообщении.

Как уточняет областное надзорное ведомство, в результате у ребенка было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.

Мужчина, который не раскаялся в содеянном, признан виновным по статье «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего».

"С учетом мнения государственного обвинителя мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 4… осужденному назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке", — информирует прокуратура региона.