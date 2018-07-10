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Жителю Вологды, застрелившего пса на глазах у ребенка, вынесли приговор
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Жителю Вологды, застрелившего пса на глазах у ребенка, вынесли приговор 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: Медиа-центр
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Суд назначил 250 часов обязательных работ жителю Вологды, застрелившему дворовую собаку на глазах 10-летнего мальчика, который из-за этого получил стресс, сообщает во вторник прокуратура Вологодской области.
"В октябре 2016 года обвиняемый, узнав, что его ребенка напугал дворовой пес, схватил заряженное ружье и выбежал во двор дома. Увидев, что собака убегает в соседний двор, стал ее преследовать. После чего, на глазах матери с 10-летним сыном, выгуливавших своих питомцев, двумя выстрелами убил собаку", — говорится в сообщении.
Как уточняет областное надзорное ведомство, в результате у ребенка было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.
Мужчина, который не раскаялся в содеянном, признан виновным по статье «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего».
"С учетом мнения государственного обвинителя мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 4… осужденному назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке", — информирует прокуратура региона.
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