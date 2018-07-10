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Югорчанин получил смертельную травму около магазина
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Югорчанин получил смертельную травму около магазина 

Уралинформбюро 7 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В отношении 27-летнего жителя Пыть-Яха возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, инцидент произошел в ночь на 6 июля около магазина в 4 микрорайоне города. У торговой точки стояла компания пьяных мужчин. Один из них вступил в перепалку с другим и ударил его в лицо.
Потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Придя сознание, он отправился домой. Спустя несколько часов потерпевший скончался от полученной травмы.
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