Очередная попойка в Саратове закончилась поножовщиной

Безработную жительницу Саратова признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 114 Уголовного кодекса «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Об этом сообщает областная прокуратура. По данным ведомства, 35-летняя женщина 14 января 2018 года в частном жилом доме, расположенном в поселке Юриш, распивала спиртное в компании знакомого. В ходе застолья обвиняемая, превышая пределы необходимой обороны, нанесла хозяйственным ножом удар мужчине в область грудной клетки. В результате пострадавшему диагностировали колото-резанную рану груди.

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