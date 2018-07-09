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Суд оставил под стражей обвиняемого во взяточничестве высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ
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Суд оставил под стражей обвиняемого во взяточничестве высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РАПСИ
Мосгорсуд признал законным арест начальника второго отдела департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ полковника запаса Юрия Ефимова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Решение Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья.
Защита настаивала на том, что мера пресечения в виде содержания под стражей чрезмерна. «Мой подзащитный не имеет намерения скрываться от следствия, кроме того он признал свою вину и раскаялся. Также Ю. Ефимов проходил службу в горячих точках и имеет государственные награды, прошу суд учесть эти доводы», — сказал адвокат Сергей Черников и попросил суд изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.
Сам Ю. Ефимов сообщил суду, что у него проблемы со здоровьем и просил назначить ему домашний арест.
Обвинение в свою очередь сочло решение Басманного суда законным и обоснованным. «Ю. Ефимов может оказать давление на свидетелей или повлиять на ход расследования. Прошу оставить меру пресечения прежней», — заявил прокурор.
Ю. Ефимов был задержан 6 июня 2018 г. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). С санкции Басманного суда 8 июня Ю. Ефимов был арестован до 6 августа.
Ранее в СМИ сообщалось, что Ю. Ефимов получил 2 млн руб. от бизнесмена Николая Спасского, в качестве вознаграждения за заключение с Минобороны госконтракта на поставку систем контроля за обеспечением химической и биологической безопасности. Передача денег происходила под контролем оперативников, так как Н. Спасский проходит по делу о мошенничестве и заключил сделку со следствием.
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