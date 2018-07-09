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Александровец убил мужчину, заступившись за знакомую
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Александровец убил мужчину, заступившись за знакомую 

АиФ Владимир 3 часа назад
Фото: АиФ Владимир
В Александровском районе мужчина заступился за знакомую и случайно убил человека. В течение трех лет он скрывался от правоохранителей в Москве.
Трагедия произошла в октябре 2014 года, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Ночью мужчина приехал в деревню Зеленцино по звонку своей приятельницы. Женщина попросила выгнать из её дома трех знакомых, с которыми она до этого употребляла алкоголь.
Мужчина принял звонок всерьез. Он взял травматический пистолет и надел на лицо маску. Злоумышленник ворвался в дом и выстрелил, чтобы создать эффект неожиданности. Пуля попала потерпевшему в палец. После мужчина выстрелил ему в грудь. От полученного ранения тот скончался. После преступления мужчина скрылся. Он переехал в Москву.
Его задержали в январе 2018 года. По решению суда он проведет в колонии строгого режима 8,5 лет. Он должен будет заплатить штраф жене погибшего в размере один миллион рублей.
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