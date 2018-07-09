В Курской области руководитель строительной фирмы задолжал сотрудникам более 600 тысяч

С 1 ноября прошлого года по 1 февраля текущего года директор предприятия не выплачивал деньги 21 сотруднику

Руководитель железногорской строительной организации признан виновным по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Как было установлено, с 1 ноября прошлого года по 1 февраля текущего года директор предприятия не выплачивал сотрудникам зарплату. Так, без денег остался 21 работник. Общая сумма долга составила более 600 тыс. руб. При этом на счете фирмы были более 80 млн руб.

Суд назначил нарушителю штраф в 100 тыс. руб. В настоящее время задолженность по заработной плате полностью погашена.