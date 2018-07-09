Россияне устроили дебош на борту вьетнамского самолета 

Экипаж самолета Boeing-737, следовавший по направлению Камрань — Москва, был вынужден обратиться к помощи правоохранительных органов из-за агрессивного поведения двух молодых мужчин, устроивших дебош на борту воздушного судна. Командиром было принято решение не осуществлять вылет до прибытия полиции.
Виновные, оказавшиеся гражданами России, были задержаны полицией, что послужило продлению их пребывания на территории Вьетнама, сообщает Информационное агентство «Интерфакс-туризм». Согласно имеющимся данным, молодые люди переусердствовали с потреблением алкогольных напитков.