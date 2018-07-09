Работник пилорамы, убивший сторожа, отсидит почти 10 лет

Фото с ресурса altai-news.ru 24-летнего ковровчанина признали виновным в убийстве и краже с проникновением. Такой вердикт накануне вынес Ковровский городской суд.

Установлено, что в январе текущего года на пилораме, расположенной в деревне Юдиха Ковровского района, двое мужчин после получения заработной платы решили отметить получку. Они дождались, когда начальство покинет предприятие и приступили к распитию. К ним присоединился и пожилой сторож.

В ходе «посиделок» у одного из мужчин вспыхнула ссора со сторожем, переросшая в конфликт. В результате чего преступник нанёс охраннику не менее семи ударов ножом в жизненно-важные органы. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Осознав содеянное, нападавший, который, как выяснило следствие, был ранее судим, решил скрыть следы преступления. Для этого он перетащил тело убитого из подсобки на улицу, где забросал его досками, облил бензином и поджог.