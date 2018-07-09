Ещё
Работник пилорамы, убивший сторожа, отсидит почти 10 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работник пилорамы, убивший сторожа, отсидит почти 10 лет 

ТВ-МИГ 4 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса altai-news.ru  24-летнего ковровчанина признали виновным в убийстве и краже с проникновением. Такой вердикт накануне вынес Ковровский городской суд.
Установлено, что в январе текущего года на пилораме, расположенной в деревне Юдиха Ковровского района, двое мужчин после получения заработной платы решили отметить получку. Они дождались, когда начальство покинет предприятие и приступили к распитию. К ним присоединился и пожилой сторож.
В ходе «посиделок» у одного из мужчин вспыхнула ссора со сторожем, переросшая в конфликт. В результате чего преступник нанёс охраннику не менее семи ударов ножом в жизненно-важные органы. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.
Осознав содеянное, нападавший, который, как выяснило следствие, был ранее судим, решил скрыть следы преступления. Для этого он перетащил тело убитого из подсобки на улицу, где забросал его досками, облил бензином и поджог.
С учётом тяжести и жестокости преступления подсудимому назначили наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ТВ-МИГ: последние новости
Росгвардейцы задержали виновника ДТП Не внимательно смотрел в документы С травматическим пистолетом и в маске на лице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза271
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги34
В России отреагировали на уход Джонсона103
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»78
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение