Напавший на инкассатора тагильчанин сел на 7 лет

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор местному жителю, признав его виновным в разбойном нападении на инкассатора. Мужчина проведет 7 лет в колонии строгого режима , а также заплатит 250 тысяч рублей в счет возмещения причиненного вреда. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступление было совершено в конце декабря 2017 года. Обвиняемый и неустановленное следствием лицо дожидались инкассатора во дворе дома на улице Вязовской. Когда инспектор положил деньги в машину и стал очищать ее от снега, соучастник подсудимого схватил сумку и побежал. Сам же обвиняемый направил на мужчину пистолет и потребовал не сопротивляться.

Однако инкассатор погнался за грабителем. Тогда подсудимый набросился на инспектора, выстрелил в его сторону не менее 8 раз, один раз ударил пистолетом по голове и брызнул в лицо из газового баллончика. В ходе борьбы обвиняемый был задержан прибывшими на место сотрудниками Росгвардии. Его напарник скрылся с сумкой, в которой было 819 тысяч рублей.

Злоумышленники заранее договорились, где спрячут похищенные деньги. Обвиняемый в ходе расследования указал на тайник, что помогло вернуть украденное в полном объеме.

Материалы в отношении второго злоумышленника выделены в отдельное производство.

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