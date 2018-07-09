Ещё
Напавший на инкассатора тагильчанин сел на 7 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Напавший на инкассатора тагильчанин сел на 7 лет 

Уралинформбюро 4 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор местному жителю, признав его виновным в разбойном нападении на инкассатора. Мужчина проведет 7 лет в колонии строгого режима, а также заплатит 250 тысяч рублей в счет возмещения причиненного вреда. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Преступление было совершено в конце декабря 2017 года. Обвиняемый и неустановленное следствием лицо дожидались инкассатора во дворе дома на улице Вязовской. Когда инспектор положил деньги в машину и стал очищать ее от снега, соучастник подсудимого схватил сумку и побежал. Сам же обвиняемый направил на мужчину пистолет и потребовал не сопротивляться.
Однако инкассатор погнался за грабителем. Тогда подсудимый набросился на инспектора, выстрелил в его сторону не менее 8 раз, один раз ударил пистолетом по голове и брызнул в лицо из газового баллончика. В ходе борьбы обвиняемый был задержан прибывшими на место сотрудниками Росгвардии. Его напарник скрылся с сумкой, в которой было 819 тысяч рублей.
Злоумышленники заранее договорились, где спрячут похищенные деньги. Обвиняемый в ходе расследования указал на тайник, что помогло вернуть украденное в полном объеме.
Материалы в отношении второго злоумышленника выделены в отдельное производство.
Ранее по теме: На Среднем Урале мужчина пойдет под суд за ограбление инкассатора
Уралинформбюро: последние новости
Главного каскадера России задержали в Москве с пистолетом Бортпроводники "Уральских авиалиний" примерили роли акушеров Экс-начальника УФСИН Зауралья выпустили из-под ареста
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза277
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги35
В России отреагировали на уход Джонсона104
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»78
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение