Сотрудник РЖД получил 25 ножевых ранений в Зеленограде

Неизвестный нанес 25 ножевых ранений сотруднику РЖД на станции Крюково в Зеленограде. Об этом «360» сообщил источник в органах.

Преступника сразу же задержали стражи порядка и доставили в отделение полиции. На место прибыли врачи скорой помощи, они прилагают все усилия, чтобы спасти пострадавшего.