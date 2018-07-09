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Сотрудник РЖД получил 25 ножевых ранений в Зеленограде
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Сотрудник РЖД получил 25 ножевых ранений в Зеленограде 

360tv.ru 4 часа назад
Неизвестный нанес 25 ножевых ранений сотруднику РЖД на станции Крюково в Зеленограде. Об этом «360» сообщил источник в органах.
Преступника сразу же задержали стражи порядка и доставили в отделение полиции. На место прибыли врачи скорой помощи, они прилагают все усилия, чтобы спасти пострадавшего.
Подробности произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Мужчина угрожал посетителям ТЦ «Золотой Вавилон» на северо‐востоке Москвы ножницами. Все случилось вечером 8 июля. О ЧП в полицию охранник торгового центра. В тот же день стражи порядки задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний москвич. Его мотивы неизвестны.
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