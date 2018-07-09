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Калининградский таможенник пойдет под суд за взятку от водителей грузовиков
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Калининградский таможенник пойдет под суд за взятку от водителей грузовиков 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Калининграде осудят таможенного инспектора за получение взяток от шести водителей грузовых автомобилей. Уголовное дело передано в суд. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу региональной транспортной прокуратуры.
Следствие установило, что в сентябре прошлого года подозреваемый на территории таможенного поста МАПП Чернышевское за быстрое и беспрепятственное прохождение таможенного контроля получал от водителей большегрузов денежное вознаграждение.
В конце июня в Севастополе прокуратура Ленинского района потребовала в судебном порядке от ГУП (государственное унитарное предприятие) «Городской автозаправочный комплекс» выплатить работникам задолженность по зарплате, которая составляет около пяти миллионов рублей.
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