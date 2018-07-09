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В Магнитогорске расследуют операцию на дому
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В Магнитогорске проверят косметолога, которая делала операцию дома 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственные органы проводят проверку информации о проведении женщиной-косметологом в городе Магнитогорск Челябинской области операции пациентке в домашних условиях, сообщило в понедельник следственное управление СКР по региону.
По данным следствия, 6 июля в региональных СМИ размещена информация о том, что в городе Магнитогорске женщина в домашних условиях проводит операцию местной жительнице.
Соответствующее видео появилось в социальной группе ВКонтакте, посвященной Магнитогорску. На видео женщине делают разрезы на теле без наркоза, пациентка жалуется на боль. Пользователи узнали в женщине, проводившей операцию, местного косметолога.
"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", — говорится в сообщении.
В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ход проверки взят на контроль руководством следственного управления, уточняется в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям женщины, проводившей медицинское вмешательство, добавляет следствие.
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