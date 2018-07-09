В Магнитогорске расследуют операцию на дому

В Магнитогорске проверят косметолога, которая делала операцию дома

По данным следствия, 6 июля в региональных СМИ размещена информация о том, что в городе Магнитогорске женщина в домашних условиях проводит операцию местной жительнице.

Соответствующее видео появилось в социальной группе ВКонтакте, посвященной Магнитогорску. На видео женщине делают разрезы на теле без наркоза, пациентка жалуется на боль. Пользователи узнали в женщине, проводившей операцию, местного косметолога.

"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", — говорится в сообщении.

В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ход проверки взят на контроль руководством следственного управления, уточняется в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям женщины, проводившей медицинское вмешательство, добавляет следствие.