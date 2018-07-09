Сотрудника орловской колонии наказали за запрещенную связь

Он согласился пронести мобильный телефон осужденному, хотя им запрещено использовать устройства связи на территории колоний. За свои услуги сотрудник УФСИН запросил 10 тысяч рублей. Деньги были перечислены на его банковскую карту, телефон оказался в руках осужденного. Через некоторое время история с взяткой вскрылась, сотрудник колонии был уволен.

В целях обеспечения исполнения наказания наложен арест на транспортное средство, принадлежащее подсудимому, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.