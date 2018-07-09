Ливенский районный суд вынес приговор экс-сотруднику исправительной колонии №2 УФСИН России по Орловской области. Мужчина оштрафован на 60 тысяч рублей.
Он согласился пронести мобильный телефон осужденному, хотя им запрещено использовать устройства связи на территории колоний. За свои услуги сотрудник УФСИН запросил 10 тысяч рублей. Деньги были перечислены на его банковскую карту, телефон оказался в руках осужденного. Через некоторое время история с взяткой вскрылась, сотрудник колонии был уволен.
В целях обеспечения исполнения наказания наложен арест на транспортное средство, принадлежащее подсудимому, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.
Сообщение Сотрудника орловской колонии наказали за запрещенную связь появились сначала на РИА 57.