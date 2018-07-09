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В Тамбове осудили мошенницу, снимавшую порчу за деньги
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В Тамбове осудили мошенницу, снимавшую порчу за деньги 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Октябрьский районный суд вынес приговор мошеннице, похитившей у тамбовчанки почти 180 тыс. рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в начале декабря прошлого года в одном из торговых центров Тамбова 52-летняя женщина под предлогом «снятия порчи» похитила у потерпевшей золото и 38 тыс. рублей.
В январе этого года мошенница у этой же женщины похитила золото, серебро, два пледа, покрывало и комплект постельного белья. В феврале под тем же предлогом злоумышленница похитила LED— телевизор стоимостью 11 200 рублей, государственные награды СССР и еще 30 тыс. рублей. Всего мошеннице удалось украсть почти 180 тысяч рублей.
Беря во внимание то, что злоумышленница растит двух маленьких детей, суд приговорил ее к году лишения свободы в колонии-поселении.
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