Наказание за репосты в соцсетях планируют смягчить

Статья уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за репосты и лайки в социальных сетях, содержащие признаки экстремизма, может быть частично декриминализирована. За первое нарушение закона предлагается ввести административное наказание, а за повторное и дальнейшие — оставить уголовную ответственность.

По мнению источника агентства «Интерфакс», знакомого с ходом подготовки документа, таким образом россияне будут защищены от случайного нарушения закона. «Неумышленные действия пользователей интернета не подпадут под уголовные статьи», — пояснил собеседник издания.