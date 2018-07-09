Наказание за репосты в соцсетях планируют смягчить 

Статья уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за репосты и лайки в социальных сетях, содержащие признаки экстремизма, может быть частично декриминализирована. За первое нарушение закона предлагается ввести административное наказание, а за повторное и дальнейшие — оставить уголовную ответственность.
По мнению источника агентства «Интерфакс», знакомого с ходом подготовки документа, таким образом россияне будут защищены от случайного нарушения закона. «Неумышленные действия пользователей интернета не подпадут под уголовные статьи», — пояснил собеседник издания.
Сейчас на «незаконные» репосты распространяется статья 282 УК РФ. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии и принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо интернета, передает "Уралинформбюро".