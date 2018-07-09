Для шести обвиняемых в теракте в Стамбуле потребовали пожизненные сроки

АНКАРА , 9 июл — РИА Новости . Прокуратура Турции требует приговорить шестерых подсудимых по делу о теракте в стамбульском международном аэропорту Ататюрка в июне 2016 года к пожизненным срокам заключения, сообщает в понедельник агентство Anadolu.

Отмечается, что Рыза Джошкун, Левент Уйсал, Ахмет Каплан, Эйуп Демир, Ахмет Дизлек и Джмел Слимани обвиняются в «нарушении конституции» и «преднамеренном убийстве» десятков человек. В прокуратуре заявили, что общий срок заключения для шести подсудимых должен составлять от 2150 до 3371 лет.

Всего по делу проходят 46 человек, 36 из которых находятся под арестом. В отношении еще 15 подсудимых выдвинуто обвинение в причастности к террористической организации. Прокуратура требует приговорить их к срокам от 7,5 до 15 лет заключения.

*Террористическая организация, запрещенная в России