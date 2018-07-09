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Для шести обвиняемых в теракте в Стамбуле потребовали пожизненные сроки
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Для шести обвиняемых в теракте в Стамбуле потребовали пожизненные сроки 

РИА Новости 4 часа назад
АНКАРА, 9 июл — РИА Новости. Прокуратура Турции требует приговорить шестерых подсудимых по делу о теракте в стамбульском международном аэропорту Ататюрка в июне 2016 года к пожизненным срокам заключения, сообщает в понедельник агентство Anadolu.
Отмечается, что Рыза Джошкун, Левент Уйсал, Ахмет Каплан, Эйуп Демир, Ахмет Дизлек и Джмел Слимани обвиняются в «нарушении конституции» и «преднамеренном убийстве» десятков человек. В прокуратуре заявили, что общий срок заключения для шести подсудимых должен составлять от 2150 до 3371 лет.
Всего по делу проходят 46 человек, 36 из которых находятся под арестом. В отношении еще 15 подсудимых выдвинуто обвинение в причастности к террористической организации. Прокуратура требует приговорить их к срокам от 7,5 до 15 лет заключения.
Три взрыва прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка 28 июня 2016 года. В результате теракта погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев, 239 человек были ранены. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что к теракту причастны граждане РФ (уроженцы Дагестана), Киргизии и Таджикистана, а саму атаку организовала террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ).
*Террористическая организация, запрещенная в России
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