Храбрая продавщица спугнула вооруженного вора полотенцем

Китае продавщица магазина спугнула вора, вооруженного ножом, обычным полотенцем. Об этом сообщает South China Morning Post в своем Twitter.

Мужчина сделал вид, что покупает упаковку острых закусок и маленький пакет молока общей стоимостью 10 юаней (почти два доллара). Затем он начал угрожать продавщице ножом.

На записи с камеры наблюдения в магазине видно, что женщину не только не испугал сам факт ограбления: она объявила вору, что тот ничего не получит, и потребовала положить на место закуски, которые он взял в магазине. Женщина начала размахивать перед ним полотенцем, и вор убежал. Продавщица бросилась за ним и поймала при помощи прохожего.

Вора уже задержала полиция. Украденное было возвращено в магазин.