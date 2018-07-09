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Храбрая продавщица спугнула вооруженного вора полотенцем
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Храбрая продавщица спугнула вооруженного вора полотенцем 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Китае продавщица магазина спугнула вора, вооруженного ножом, обычным полотенцем. Об этом сообщает South China Morning Post в своем Twitter.
Мужчина сделал вид, что покупает упаковку острых закусок и маленький пакет молока общей стоимостью 10 юаней (почти два доллара). Затем он начал угрожать продавщице ножом.
На записи с камеры наблюдения в магазине видно, что женщину не только не испугал сам факт ограбления: она объявила вору, что тот ничего не получит, и потребовала положить на место закуски, которые он взял в магазине. Женщина начала размахивать перед ним полотенцем, и вор убежал. Продавщица бросилась за ним и поймала при помощи прохожего.
Вора уже задержала полиция. Украденное было возвращено в магазин.
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