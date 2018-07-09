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Россиянин-арестант сбежал к возлюбленной и вернулся обратно
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Россиянин-арестант сбежал к возлюбленной и вернулся обратно 

Lenta.ru 4 часа назад
Арестант из города Снежногорска в Мурманской области, переведенный в больницу из-за проблем со здоровьем, попросился в туалет и сбежал от охранявшего его полицейского, чтобы увидеться с сожительницей. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
«В этот же день в вечернее время обвиняемый был задержан в момент, когда самостоятельно вызвал себе такси с целью проследовать обратно в место содержания под стражей», — отметили в ведомстве.
Мужчина объяснил свой поступок боязнью надолго оказаться в тюрьме, так и не повидавшись с подругой. В изолятор временного содержания он попал в апреле 2018 года, так как не явился на судебное заседание по уголовному делу в его отношении.
В чем именно обвиняли 25-летнего снежногорца, в СКР не уточнили. Теперь в отношении него возбуждено дело о побеге из-под стражи (часть 1 статьи 313 УК РФ).
5 июля сообщалось, что из красноярской колонии сбежал зек, осужденный на шесть лет за грабеж и разбой. Его отсутствие обнаружили во время дневной проверки. Несколькими днями ранее из другой красноярской колонии сбежали еще трое преступников: двое из них были осуждены на пять лет за угон, а третий — на четыре года за кражу.
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