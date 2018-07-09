На Дону муж облил жену растворителем и поджег

Пострадавшую с 80 процентами ожогов по всему телу госпитализировали

В Шахтах ссора между мужем и женой закончилась для мужчины уголовным делом, а для женщины — больничной койкой. Скандал в семье Новоселовых произошел поздно ночью. В порыве гнева 58-летний мужчина схватил бутылку растворителя «Уайт-спирит» и плеснул им на шею и грудь супруге, после чего чиркнул спичкой. Жертву вмиг охватило пламя.

Каким-то чудом 52-летней женщине удалось сбить с себя огонь и вызвать скорую помощь. Прибывшие на место врачи отвезли пострадавшую в больницу и сообщили в полицию.

— Женщина получила 80 процентов ожога по всему телу. У нее — термические ожоги груди, живота, головы, верхних и нижних дыхательных путей, — сообщил 161.ru источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас злоумышленник задержан. В отношении ранее несудимого безработного подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В конце июня в Егорлыкской произошел схожий по своей жестокости случай. 29 июня житель станицы после ссоры с женой поджег дом. В результате он и его супруга получили ожоги и были госпитализированы. В огне погибли трое детей.