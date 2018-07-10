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Дивногорские чиновники попали под статью за недостроенную ЛЭП
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Дивногорские чиновники попали под статью за недостроенную ЛЭП 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Фото: Лаборатория новостей
Прокуратура Красноярского края инициировала возбуждение уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Основанием стала ситуация со строительством ЛЭП, которая возводилась для электроснабжения поселка многодетных семей.
Осенью 2016 года муниципальное учреждение «Архитектурно-планировочное бюро Дивногорска» подписало договор с компанией «Реставрация СТК» на строительство линии электропередачи. На эти цели из краевого бюджета была выделена субсидия — 22 млн рублей.
Год спустя объект был принят, заказчик полностью рассчитался с подрядчиком — «Реставрацией СТК». Стройнадзор проверил объект и вдыал заключение о его соответствии техническим требованиям.
Однако прокурорская проверка, проведенная в июне 2018 года, показала, что на самом деле подрядчик недовыполнил работы на сумму более 4 млн рублей, а на объекте есть серьезные дефекты.
Материалы проверки были переданы в следственные органы, там возбудили уголовное дело. Его расследование находится на контроле прокуратуры.
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