На Украине мужчина бросил гранату в полицейских, один из них ранен

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости . Мужчина бросил гранату в сторону полицейских при задержании в Винницкой области, один из них ранен, сообщается в понедельник на сайте Национальной полиции Украины.

Сообщается, что это произошло накануне вечером. Полицейские получили сообщение, что на железнодорожной станции в селе Флорино Бершадского района неизвестный угрожает людям гранатой. На место немедленно прибыли сотрудники патрульной полиции.

"Во время задержания злоумышленник бросил в сторону полицейских гранату. В результате травмы получил один милиционер. Сейчас он находится в больнице. Злоумышленник задержан", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, состояние полицейского — средней степени тяжести.