Ещё
В Твери бомж поджег жилой дом и заблокировал двери снаружи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Твери бомж поджег жилой дом и заблокировал двери снаружи 

tvernews.ru 5 часов назад
Фото: tvernews.ru
В Твери росгвардейцы спасли на пожаре людей и задержали подозреваемого в поджоге. 8 июля около 5 часов утра в Центральном районе Твери сотрудники вневедомственной охраны сержант полиции Семен Гусев и старший сержант полиции Дмитрий Довбуш заметили пожар в жилом доме на улице Коминтерна. Из окна люди кричали о помощи. Полицейские вызвали дополнительный экипаж и сообщили о чрезвычайном происшествии в пожарную часть.
Пока ехали пожарные, сотрудники росгвардии через окно горящей квартиры помогли выбраться из огня трем жителям дома.
После осмотра здания пожарные предварительно установили, что возгорание произошло из-за поджога лестницы, и что двери дома были заблокированы снаружи.
В ходе осмотра прилегающей территории сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали мужчину, который из кустов наблюдал за пожаром. Им оказался ранее судимый 39-летний бомж. Было установлено, что мужчина умышлено поджег здание.
tvernews.ru: последние новости
Жалоб на содержание в колонии от экс-министра Улюкаева пока не поступало Руководители обанкротившегося дилерского центра Hyundai "Техмаркет" снова предстанут перед судом В Тверской области прокуратура обвинила Фонд капитального ремонта в бездействии и выиграла суд
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза249
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги25
В России отреагировали на уход Джонсона102
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»76
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение