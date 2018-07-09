В Твери бомж поджег жилой дом и заблокировал двери снаружи

Твери росгвардейцы спасли на пожаре людей и задержали подозреваемого в поджоге. 8 июля около 5 часов утра в Центральном районе Твери сотрудники вневедомственной охраны сержант полиции Семен Гусев и старший сержант полиции Дмитрий Довбуш заметили пожар в жилом доме на улице Коминтерна. Из окна люди кричали о помощи. Полицейские вызвали дополнительный экипаж и сообщили о чрезвычайном происшествии в пожарную часть.

Пока ехали пожарные, сотрудники росгвардии через окно горящей квартиры помогли выбраться из огня трем жителям дома.

После осмотра здания пожарные предварительно установили, что возгорание произошло из-за поджога лестницы, и что двери дома были заблокированы снаружи.

В ходе осмотра прилегающей территории сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали мужчину, который из кустов наблюдал за пожаром. Им оказался ранее судимый 39-летний бомж. Было установлено, что мужчина умышлено поджег здание.