Раскрыто убийство девушки, совершенное в 2015 году в Нижнем Новгороде

Следователи раскрыли убийство 22-летней девушки, тело которой было обнаружено в марте 2015 года на Южном шоссе в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает следственное управление СК России по региону.

Напомним, что Оксана Кибардина была убита ночью 15 марта. Девушка умерла от удушения. Известно, что она приехала в Нижний Новгород из Варнавинского района и жила в Советском районе. Подозреваемого в убийстве по горячим следам задержать не удалось.

Выйти на предполагаемого убийцу следователям удалось в июле 2018 года после скрупулезной и целенаправленной работы по сбору и анализу доказательств. Нижегородским следователям помогли коллеги из Чувашии

6 июля злоумышленник — 42-летний мужчина — был задержан, суд принял решение о заключении под стражу. Известно, что обвиняемый проживает в Чувашии. Сейчас следователи проверяют, причастен ли он к другим преступлениям.

Если вы располагаете информацией о противоправной деятельности этого мужчины, обратитесь в следственный отдел по Автозаводскому району по телефону: 8 (831) 295-59-04.