Ещё
Троих экс-полицейских из Лианозова будут судить за взятку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Троих экс-полицейских из Лианозова будут судить за взятку 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В Бутырский районный суд передано дело в отношении трех экс-сотрудников полиции Лианозова, которых обвиняют в получении взятки за непривлечение к уголовной ответственности человека, у которого изъяли полкило гашиша.
Об этом сообщил заместитель прокурора Бутырской межрайонной прокуратуры Арсен Шапиев.
— Сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД по району Лианозово получил от своего знакомого наводку на некого Эдуарда, который повезет с собой большую партию гашиша. Полицейский договорился с двумя коллегами о задержании злоумышленника. Затем ему намекнули, что от возбуждения уголовного дела можно откупиться. В тот же день они получили 240 тысяч рублей и разделили их между собой. А наркокурьера отпустили, — рассказал Арсен Шапиев.
На данный момент все трое находятся под домашним арестом и ожидают суда. (ео)
Управа района Лианозово: последние новости
Лавочку отремонтировали во дворе на Псковской Собянин провел выездное совещание по вопросам социально-экономического развития Щербинки За несанкционированную торговлю в Лианозове составили протоколы на 36 продавцов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза252
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги27
В России отреагировали на уход Джонсона102
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»76
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение