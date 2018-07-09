Троих экс-полицейских из Лианозова будут судить за взятку

В Бутырский районный суд передано дело в отношении трех экс-сотрудников полиции Лианозова, которых обвиняют в получении взятки за непривлечение к уголовной ответственности человека, у которого изъяли полкило гашиша.

Об этом сообщил заместитель прокурора Бутырской межрайонной прокуратуры Арсен Шапиев.

— Сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД по району Лианозово получил от своего знакомого наводку на некого Эдуарда, который повезет с собой большую партию гашиша. Полицейский договорился с двумя коллегами о задержании злоумышленника. Затем ему намекнули, что от возбуждения уголовного дела можно откупиться. В тот же день они получили 240 тысяч рублей и разделили их между собой. А наркокурьера отпустили, — рассказал Арсен Шапиев.

На данный момент все трое находятся под домашним арестом и ожидают суда. (ео)