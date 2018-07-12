Ещё
Московские полицейские подсластили наркотик задержанного и сели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские полицейские подсластили наркотик задержанного и сели 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Два бывших сотрудника патрульно-постовой службы МВД осуждены за превышение должностных полномочий после того, как подмешали задержанному сахар в наркотик. Об этом в четверг, 12 июля, сообщает прокуратура Москвы.
«Бутырский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывших сотрудников полиции патрульно-постовой службы ОМВД по району Лианозово города Москвы Алексея Тяпугина и Евгения Толстова», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Суд установил, что в феврале 2017 года Тяпугин задержал жителя Москвы, подозреваемого в хранении наркотиков, и при досмотре нашел у него пакетик с порошком. Решив, что вес изъятого у мужчины вещества может быть недостаточным для привлечения его к уголовной ответственности, он позвонил Толстову, который посоветовал коллеге досыпать сахар в изъятое вещество, что тот и сделал, отметили в прокуратуре.
После этого полицейские передали изъятое вещество и другие документы в орган дознания ОМВД по району Лианозово для возбуждения уголовного дела. Однако судебная экспертиза показала наличие сахара в качестве примеси.
«Своими действиями сотрудники полиции подорвали авторитет органов полиции, грубо и существенно нарушили охраняемые законом интересы права гражданина, а также интересы общества и государства», — отмечается в сообщении.
Суд приговорил за превышение должностных полномочий и пособничество в превышении должностных полномочий Тяпугина к 1,5 годам, а Толстова — к 1 году лишения свободы в колонии общего режима.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент208
РФ грозит новое сокращение населения32
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками363
Россия назвала замену «Армате»7
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС176
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение