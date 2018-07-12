Московские полицейские подсластили наркотик задержанного и сели

Два бывших сотрудника патрульно-постовой службы МВД осуждены за превышение должностных полномочий после того, как подмешали задержанному сахар в наркотик. Об этом в четверг, 12 июля, сообщает прокуратура Москвы

«Бутырский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывших сотрудников полиции патрульно-постовой службы ОМВД по району Лианозово города Москвы Алексея Тяпугина и Евгения Толстова », — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Суд установил, что в феврале 2017 года Тяпугин задержал жителя Москвы, подозреваемого в хранении наркотиков, и при досмотре нашел у него пакетик с порошком. Решив, что вес изъятого у мужчины вещества может быть недостаточным для привлечения его к уголовной ответственности, он позвонил Толстову, который посоветовал коллеге досыпать сахар в изъятое вещество, что тот и сделал, отметили в прокуратуре

После этого полицейские передали изъятое вещество и другие документы в орган дознания ОМВД по району Лианозово для возбуждения уголовного дела. Однако судебная экспертиза показала наличие сахара в качестве примеси.

«Своими действиями сотрудники полиции подорвали авторитет органов полиции, грубо и существенно нарушили охраняемые законом интересы права гражданина, а также интересы общества и государства», — отмечается в сообщении.