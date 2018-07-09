«Я просто уехал отдыхать в Европу»: заказчика убийства Сергея Брудного до января оставили в СИЗО

Заказчика убийства предпринимателя Сергея Брудного оставят в СИЗО до 3 января. Такое решение приняли сегодня на подготовительном заседании в волгоградском областном суде.

Александра Геберта привезли в Россию из Венгрии

Александр Геберт — человек, которого мало кто знает в лицо, — появился в ярко — оранжевой футболке и наглухо надвинутой на глаза кепке. Во время судебного заседания 36 — летнего мужчину все же оставили без важной детали спортивного образа, попросив снять головной убор с крупной надписью «Russia».

— 36 лет. Высшее экономическое образование, в мае 2014 года работал менеджером, — рассказывает Александр Геберт. — Не женат. Есть 9 — летняя дочь. Судимости погашены.

Услышав о продлении ареста до 3 января, адвокат Александра Геберта вспоминает о заключении в Венгрии и просит отправить его на домашний арест.

— Я не скрывался от следствия, — подтверждает слова своего защитника сам Геберт. — На мой домашний адрес не приходили повестки. Я по своим документам уехал отдыхать в Европу, и меня никто не остановил. Еще раз повторюсь, что я ни от кого не скрывался. Закончив свою речь, мужчина вновь откидывается к решеткам и переводит взгляд на слушателей.

Несмотря на аргументы адвоката, Александра Геберта оставили под стражей до 3 января 2019 года.

— Приезжай ко мне, обсудим все по пунктам, — уже после заседания мужчина успевает обмолвиться парой слов со своим защитником.

По версии следствия, в ноябре 2013 года волгоградец уговорил своего приятеля Алиетдина Махмудова организовать убийство конкурентов, монополизировавших рынок. Спустя полгода исполнители, которым обещали миллион рублей, рядом со сходом в «Парк кафе» выстрелили в предпринимателя Сергея Брудного и директора ООО «Центральный рынок» Евгения Ремезова. Выжить после серьезных огнестрельных ранений удалось лишь Евгению Ремезову.

В феврале этого года Александра Геберта задержали в Венгрии и привезли в Россию. Своей вины в преступлении мужчина не признал.

24 февраля 2015 года за убийство Сергея Брудного и причинение тяжкого вреда здоровью Евгения Ремизова были осуждены Алиетдин Махмудов, Абугали Темерханов и Хасу Баталов. Махмудов был приговорен к 17 годам 6 месяцам лишения свободы, Баталов и Темерханов к 16 и 17 годам соответственно. Осужденные пытались обжаловать приговор, но Верховный суд РФ признал его законным.