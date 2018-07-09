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Живодера, оторвавшего головы троим котятам, начали судить в Арзамасе
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Живодера, оторвавшего головы троим котятам, начали судить в Арзамасе 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
Арзамасский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Арзамаса, который обвиняется в жестоком обращении с животными. Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах.
По данным следствия, преступление произошло вечером 12 апреля в доме, где мужчина проживал вместе со своей сожительницей. Находясь в алкогольном опьянении мужчина сначала избил свою подругу, затем стал угрожать ей ножом. Потом повалил женщину на пол, дотянулся рукой до стоящей на полу коробки, в которой находилась кошка с недавно родившимися котятами, и достал одного из них. Перед лицом сожительницы он оторвал ему голову. Также он поступил и со вторым котенком, а третьему также оторвал две лапки. Потом задушил и саму кошку.
Когда женщине удалось освободиться от агрессивного мужчины, она смогла выбраться из дома, после чего обратилась в полицию.
Ранее сообщалось о том, что живодера арестовали в Арзамасе.
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